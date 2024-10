Alcohólico: “Acepto la pena señor juez, la cumpliré porque me lo merezco”

La hermana que impulsó la denuncia declaró frente al juez: “Lamento decir que mi hermano es un peligro, me golpea todo el tiempo, llega borracho, sale y se pierde, regresa y nos vemos obligados a botarlo a la calle y cerrarle la puerta, pero vuelve y se bardea y aparece con un machete. Señor juez a mi madre tenemos que trasladarla a la casa de vecinos para que se salve. Ya no sabemos qué hacer, tiene que estar en la cárcel y dictarle una sentencia dura”, dijo en la audiencia, mientras miraba a su hermano.

Sin embargo, el juez Cossio, reflexionó al hombre. Le dijo que siendo el mayor de los hermanos más bien tendría que ser el principal protector de la familia cuando es todo lo contrario. L a hermana pidió la palabra y dijo que el fallo debe ser más duro porque su hermano siempre amenaza y todos tienen miedo. “El tendría que cuidarnos, pero mire, soy tu hermana, me duele, pero ya no se puede”, dijo la víctima, sentada junto a la fiscal Andrade.

Todo por seguir a mis amigos

El imputado sentado, con el pantalón arremangado y una polera, no se cansaba de agradecer al juez por el fallo ante la mirada de la fiscal, del policía y personal del juzgado . “Gracias señor juez, voy a cumplir, me lo merezco, estoy arrepentido, iré a la cárcel otra vez y quiero cambiar”.

Reconoció que desde muchacho se juntó con amigos y que se dedicó a la bebida hasta llegar a cometer actos violentos. “Por hacerle caso a mis amigos y seguirlos, gastábamos nuestra plata en trago, en jarana y ahora quedé solo. Cuando estuve en la cárcel nadie me visitaba, ni mi familia, peor mis amigos a quienes yo ayudé. Ahora me doy cuenta que no hay amigos, solo Dios que está en los cielos. Tengo que cambiar en estos tres años que me toca, cumplir. Amo a mi madre, a mi hermana les pido perdón”, dijo mientras salía enmanillado del juzgado con los policías. La fiscal Lisbeth Mabel Andrade consideró que este caso no es común, es un verdadero drama que le impresionó. “Pocas veces se dan estos casos, es lamentable, este drama familiar que involucra a un hombre” que reconoció su delito y ojalá cambie para su bien”, dijo.