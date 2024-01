ALD inicia el proceso para suplir al gobernador, y Zvonko asegura que Aguilera no puede asumir

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz inició el proceso legislativo para suplir al gobernador Luis Fernando Camacho, quien se encuentra en detención preventiva por el caso "Golpe I". El presidente de la ALD, Zvonko Matkovic, informó que se remitió a la Comisión de Constitución y Gobierno toda la documentación correspondiente para que esta sala emita un informe, que será derivado al Pleno de la Asamblea. "He iniciado el proceso legislativo, enmarcado en una ley vigente como es la ley 293, que es la única que me da un marco normativo para que esto pueda seguir adelante", dijo Matkovic. El presidente de la ALD aclaró que no se está abriendo a la suplencia del gobernador, sino que se está cumpliendo con el procedimiento establecido en la Ley Departamental 293. "La ley 293, una ley que está absolutamente vigente , nos indica cuál es el procedimiento y tiene que ser a través de un informe de comisión", sostuvo.

"Siempre lo he dicho, yo voy a cumplir la ley y no me voy a mover una coma de lo que dice la ley, eso es lo único que a mí me protege. Ya, si deciden pues cambiarme la ley por debajo, como lo vienen haciendo hace rato, ya eso escapa de mis manos", añadió.