Alergias y afecciones respiratorias saturan los servicios de salud

Respirar se hace difícil con una calidad de aire extremadamente mala y la población, principalmente de riesgo, siente los efectos en la salud. Los centros asistenciales registran un aumento de los pacientes con problemas respiratorios, alergias y afecciones oculares, especialmente en niños y adultos mayores.



Centros de salud, así como los servicios pediátricos y de emergencia de los hospitales, reportaron la saturación de sus salas.



Las mediciones de los equipos de monitoreo de la Alcaldía cruceña daban cuenta este martes que la calidad del aire se mantenía en el rango de extremadamente malo, en el municipio capitalino.



Aunque Montero no hace este tipo de mediciones, la humareda que cubre el ambiente desde hace varios días repercute en la salud de los pobladores.



El director del hospital pediátrico, José Luis Quinteros, informó que los pacientes, con complicaciones respiratorias, como neumonía y bronquitis, además de conjuntivitis, llenaron los servicios.



“Estamos con las salas prácticamente llenas, sin espacio. El ambiente ha afectado mucho a los niños. La conjuntivitis es un cuadro que se está viendo con frecuencia, además de los problemas respiratorios. Con este humo, el paciente se complica”, dijo Quinteros.



Este hospital cuenta con ocho camas para pacientes con cuadros respiratorios y este martes todas se encontraban llenas, por lo que se tuvo que improvisar espacios en la sala de emergencia para no dejar sin asistencia a los menores de edad.



En la ciudad capital los casos relacionados con la humareda también ocupan el primer lugar en las atenciones médicas.



En el hospital Mario Ortiz, mamás con sus hijos en brazos hicieron fila afuera de la consulta externa en busca de ayuda. “Mi hijo no puede respirar. Le duele el pecho y la garganta, sus ojos están irritados”, dijo una de ellas.



En el centro de salud Willy Lemaitre las atenciones subieron de 380 a 400 en la última semana.



La directora del centro de salud, Ivette Rivera, informó que están llegando niños con problemas respiratorios, tipo alergia, como asma y bronquitis. Algunos presentan estas afecciones, acompañada de fiebre. También se están presentando casos de irritación de ojos y otros más complicados, como conjuntivitis.



Ana Gabriela Velasco estaba entre las personas que buscaba atención médica en dicho centro de salud. Llegó con su sobrino, de solo ocho meses, que estaba con el pechito trancado y con fiebre. “Estaba con los ojitos hinchados y tiene fiebre”, dijo la tía antes de que el niño reciba su primera sesión de nebulización.



Recomendaciones



Los médicos advirtieron que la contaminación del aire puede causar una serie de problemas de salud, especialmente en los niños, ya que son más vulnerables porque sus pulmones y el sistema inmunológico aún se están desarrollando, además de que son más activos en ambientes con altos niveles de contaminantes, por lo que reciben dosis más altas en comparación con los adultos, debido a las diferencias en las tasas y patrones de respiración.



El doctor Quinteros recomendó evitar la exposición de los niños a la intemperie y el uso de barbijo, en caso de que sea muy necesario que salgan fuera del hogar.



Según los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), el humo de los incendios forestales está compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas que son emanados por la vegetación, los materiales de construcción y otros materiales al quemarse. Pueden hacer que hasta las personas sanas enfermen si hay una cantidad suficiente de humo en el aire.



Respirar el humo puede tener efectos en la salud y provocar complicaciones, por lo que se recomienda acudir a la consulta.



SÍNTOMAS Y PROTECCIÓN



Respirar aire contaminado por los incendios forestales puede provocar tos, dificultad para respirar normalmente, ardor en los ojos, irritación en la garganta, moqueo, irritación de los senos paranasales, dolor de pecho, dolores de cabeza, ataques de asma, cansancio y latidos cardiacos acelerados.

Se recomienda usar barbijo al momento de exponerse al aire libre.