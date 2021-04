Alertan de tres brotes de coronavirus en colegios, con una decena de contagios

Escucha esta nota aquí

Las autoridades sanitarias pidieron mantener las clases a distancia porque en las últimas semanas se registraron brotes de coronavirus en tres unidades educativas de la ciudad, que hicieron caso omiso a las disposiciones y obligaron a los escolares a acudir a las aulas. Los brotes derivaron en al menos once contagios.



“Hemos tenido brotes en tres establecimientos educativos, cuando no debería haber clases presenciales. En uno se registraron tres casos; en el otro, la misma cantidad; y en el otro, cinco. Lamentablemente estamos registrando brotes donde hay conglomerados de personas”, indicó el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Alberto Hurtado.



A estos contagios, se suman los brotes que se conocieron en la última semana en una fiesta infantil y en un velatorio. “La gente no está cumpliendo con su responsabilidad de cuidarse. Hemos tenido un brote hasta en un velatorio. Velaron a un positivo y también resultó contagiada gente del salón contiguo”, indicó Hurtado.



El gerente de Epidemiología del Sedes pidió a las autoridades educativas y a los directores de colegios velar por la salud de los docentes y alumnos, ya que las clases presenciales están prohibidas y no se debe hacer un “chantaje” para que los estudiantes acudan a las aulas ante el riesgo de contagios.



Hurtado dijo que no deja de preocupar el comportamiento de la gente, cuando el departamento está en plena escalada casos, en esta tercera oleada.



Prueba de ello es que la tasa de positividad por coronavirus subió al 23%, cuando hace un mes era del 8%; mientras que el promedio diario de nuevos contagios en Santa Cruz ascendió de 500 a 600 en las últimas semanas, indicó la autoridad sanitaria.



Al respecto, el subdirector de Educación Regular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), José Luis Balderrama, manifestó que el titular de la DDE emitió un instructivo a los directores distritales para que hagan un mapeo de la situación epidemiológica en sus distritos a fin de tomar determinaciones con miras al segundo trimestre, que rige desde el 10 de mayo. Mientras tanto recordó que en la ciudad capital no están permitidas las clases presenciales ni semipresenciales.

Lea también Santa Cruz Marcelo Ríos: “No vamos a permitir que se cierre ninguna Unidad de Terapia Intensiva” Lamenta la falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud para garantizar la renovación de los profesionales médicos. Involucra a 386 médicos y enfermeras

​Suspenden clases en Ascensión

Por otro lado, la red de Salud, en coordinación con la Dirección Distrital de Educación de Ascensión de Guarayos, ha decidido suspender las clases presenciales y semipresenciales en todas las unidades educativas de esta jurisdicción.



La medida comenzará a regir a partir de hoy y se da ante el aumento de casos de coronavirus en estudiantes, explicó Kenia Agreda, gerente de la Red de Salud. La determinación regirá hasta que disminuyan los contagios en escolares, indicó la funcionaria.

Por su parte, Ribelino Mamani Calle, director Distrital de Educación, indicó que las clases pasarán de presencial y semipresencial a distancia.



Por casos de Covid -19, hasta el pasado viernes, se habían suspendido las clases en cinco establecimientos educativos de Ascensión, capital de la provincia Guarayos.



Saturación hospitalaria



A esto se suma la saturación de las terapias intensivas, lo que llevó a la alcaldesa interina, Angélica Sosa, a expresar su preocupación por la falta de espacios para derivar pacientes. Indicó que hay 16 pacientes que se encuentran internados en las unidades de cuidados intermedios, pero que requieren con urgencia un espacio en las terapias intensivas de los hospitales de tercer nivel.

Vacunación



Por otra parte, las autoridades del Sedes convocaron a los adultos mayores, que tienen más de 70 años, a acudir a los puntos de vacunación habilitados en distintos puntos de la ciudad, porque esta semana la campaña continuará centrada en proteger a este grupo de la población.







Continúa la vacunación masiva a los adultos mayores/Foto: Jorge Ibáñez