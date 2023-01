“Alguien tiene que trabajar en Santa Cruz”: Jhonny descarta sumarse a las movilizaciones por la libertad de Camacho

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fern ández, descartó este viernes, 6 de enero, sumarse a las protestas que piden la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, al igual que visitarlo en el penal de Chonchocoro en La Paz. No obstante, afirmó que respeta las movilizaciones que se realizan porque son expresiones democráticas de los ciudadanos.

“Yo Me estoy dedicando a trabajar. Alguien tiene que trabajar en Santa Cruz, alguien tiene que hacer gestión. Si yo me sumerjo a hacer política vamos a perder tiempo, voy a hacer gestión, para eso me han elegido, para hacer estas obras”, sostuvo el burgomaestre.