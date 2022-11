Alicia Flores, la mujer que enfrentó a decenas de policías armados: “A Santa Cruz deberían darle las gracias, Santa Cruz es mi familia”

“Qué tanto le pegan a esta pobre gente y los policías no atajan, no dicen nada. Para nosotros (los que defendemos el paro indefinido) no hay resguardo, pero ellos (los marchistas) están bien cuidados. Me dio rabia, vine acá, me paré ante ellos y les dije, qué son ustedes, por qué no cuidan, por qué son mala conciencia”, le contó la señora Alicia a EL DEBER cuando recorría, el viernes por la noche, el punto de bloqueo que instalaron los vecinos en el mismo lugar donde ella se armó de coraje y reprendió a los efectivos.