Alimentando corazones: madre y sus tres hijas cocinan gratis para los padres de niños con dengue afuera del Hospital de Niños

'Niña' Paz estaba lista para descansar al final de su jornada diaria. Tenía la televisión prendida y las noticias rompían el alma . Padres y madres de familia sentados en la acera, al pendiente de que la puerta del Hospital de Niños se abriera y salga una enfermera con una nueva receta en la mano. "Esas pobres personas no pueden moverse para cambiare de ropa, ni para comer", pensó, e inmediatamente se levantó de la cama, ¿cómo no voy a hacer algo por ellos? Ese mismo rato preparó sándwiches con queso y picadillo , y se fue a darles de comer.

"Se hizo una cola que daba la vuelta a la esquina, yo dije que sea lo que Dios quiera, lo repartí y se acabó", relata. Se quedó en su mente la jovencita que luego de haber comido le pidió que le regalara un poquito más. "Yo le dije: niña, ya se acabó todo, no me queda más, pero ella insistió: '¿La puedo raspar la olla?' Ráspela, le respondí, y con mi cuchara juntó las sobras y se las comió en parada. Me pesó que ese día no llevé refresco", cuenta con esa sinceridad tan típica del cruceño, solidario y dispuesto a dar lo que tiene.