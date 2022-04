Alimentos para contrarrestar el frío y evitar infecciones respiratorias

Escucha esta nota aquí

Los primeros 'surcitos' otoñales se están haciendo sentir en la capital cruceña y los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) han empezando a repuntar, especialmente en niños.

La nutricionista Rita Medina da algunos consejos para calentar el cuerpo y prevenir los resfríos durante esta temporada. Aconseja reforzar el sistema inmunológico, consumiendo alimentos ricos en vitamina A y la vitamina C.

Explica que la vitamina A la encontramos en alimentos de colores fuertes, como la zanahoria y el zapallo; mientras que la vitamina C, en los cítricos, como la naranja, el limón y la mandarina.

Para entrar en calor, Medina aconseja consumir sopas de verduras calientes, pero cuidando de no cocinarlas mucho para que no se pierdan los nutrientes. Recuerda que la cebolla también es fuente de vitamina C, por lo que una ensalada que incluya este producto puede ser una buena opción para prevenir resfríos.

También recuerda que es importante abrigarse y evitar la exposición directa a corrientes de aire, especialmente los niños y adultos mayores, que son los más vulnerables a enfermarse. "Protegerse del frío evitará que seamos más susceptibles a los resfríos y gripes", dice.

En caso de haber contraído un resfrío, aconseja las bebidas y alimentos calientes. "La sopa de pollo ayuda a descongestionar las vías respiratorias. Los mates, con miel y limón, también son buenos para aliviar el dolor de garganta y la tos. Las infusiones de eucalipto, romero y el jengibre, también ayudan a mejorar los síntomas", señala Medina.

