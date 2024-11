¡Alistá maletas! La Feria Municipal Días de Escape trae una locura de ofertas

“El Gobierno Municipal brinda este espacio para respaldar al sector turístico y reactivar la economía”, subrayó Sarita Mansilla, titular de dicha cartera. Y cursó la invitación para asistir al Museo de Arte Contemporáneo ubicado en la calle Sucre, esquina Potosí; de 16:00 a 21:00. El ingreso no tiene costo.



Entre los participantes figuran: Iyambae Tur, Misional Tours, The Best Travel, Zoológico Municipal, Hapo, El Aljibe, Comida Típica Suárez, Parrillada Oriente Petrolero, Academia Numismática Internacional, Animal Park, Curichi La Madre, Hotel San Xavier Eco Resort, Colegio Departamental de Profesionales en Turismo y Consulado de Cuba.



Este ‘paseo’ ferial también llega con números artísticos. En la primera y en la segunda jornada, Días de Escape tendrá en el escenario a Tamborita 24 de Septiembre (16:30), Grupo de Expresión Cultural Ame Tauná (18:00), Ballet Tierra Nuestra (18:30) y Guísela Santa Cruz (19:30).