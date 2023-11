Alistan feria contra el contrabando y adulteración de medicamentos

Desde la Gobernación invitaron a la población a participar de la Feria 'lucha contra el contrabando y adulteración de medicamentos y productos cosméticos', donde diversas instituciones informarán a la población sobre las consecuencias en la salud que trae consumir un producto adulterado o de dudosa procedencia.



“Queremos informar a la población sobre los riesgos y consecuencias que repercuten en la salud, cuando se consume medicamentos de contrabando, falsificados a adulterados; así también, el uso de cosméticos y productos de limpieza que no cuentan con el registro sanitario”, informó Carmelo Salvatierra, coordinador de Redes Urbanas de la Gobernación.



Alertó que muchos de estos productos de contrabando se venden en lugares no autorizados y que, además, no cuentan con condiciones apropiadas y son insalubres, agravando así su procedencia que sería atentatoria para la salud. Por tal motivo, insta a la población a adquirir los medicamentos en farmacias legalmente establecidas.



Por su parte, Jaqueline Camacho, responsable del área de Farmacia del Sedes añadió que se estima un 20% del consumo de total de medicamentos son de contrabando.



“Es un alto porcentaje que implica consecuencias para la salud pública porque son de dudosa procedencia y que además tienen un perjuicio para la industria nacional, para las importadoras y distribuidoras que cumplen con todas los trámites, para traer los medicamentos a nuestro país”.



La feria se llevará a cabo este 22 de noviembre desde las 8:00 a 15:00, en la Plaza del Estudiante y se realiza en coordinación con las instituciones que conforman el Comité Operativo Interinstitucional.



A nivel departamental, la subcomisión interinstitucional está conformada por: Facultad de Farmacia y Bioquímica, Colegio Departamental de Bioquímica y Farmacia, Colegio Médico Departamental, Cámara Departamental de Medicamentos, Cámara Departamental de la Industria Farmacéutica, Asociación Departamental de Importadores de Fármacos, Asociación de la Industria y Cosméticas, Asociación Departamental de Profesionales Propietarios de Farmacias, Aduana Regional, Servicio de Impuestos Nacionales, Dirección Departamental de Policía Técnica Judicial, Alcaldía municipal y la Comisión Departamental de Defensa del Consumidor.