Aliste el paraguas, lloverá en la víspera de Navidad

Para este fin de semana largo por Navidad, se prevé que los vientos cambien a dirección sur. Asimismo, en los Valles cruceños se registrarán temperaturas mínimas de 15º C y máximas de 21º C, en tanto que para la Chiquitania y el resto de las provincias, las mínimas serán de 21º C, alcanzando los 26º C como máxima.



De acuerdo con el reporte emitido por el responsable del SIC, Julio César Claure, para inicios de la próxima semana los vientos retornarán a dirección norte, afectando en un ascenso de las temperaturas con presencia de lluvias casi al finalizar la semana.



“Tomando en cuenta estos pronósticos se puede definir que este fin de semana se tendrá un clima templado y húmedo a nivel general en el departamento”, indicó Claure.