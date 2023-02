Allanan la casa del piloto detenido por llevar 265 kilos de droga a Paraguay

La tarde de ayer, la Felcn y la Fiscalía de Sustancias Controladas allanaron un inmueble ubicado en el barrio Virgen de Cotoca que figura a nombre de Lucio Alfonso Paz Fernández, el boliviano detenido el domingo en Paraguay en una avioneta, matrícula CP-2038, cargada con 265 kilos de cocaína.



El allanamiento se realizó en presencia del fiscal antinarcóticos Vinicius Castillo. El representante del Ministerio Público aseguró que se realizó el allanamiento y una inspección en el inmueble, pero que no se encontraron rastros de sustancias controladas.



Sin embargo, el fiscal aseguró que se evidenció que Lucio Alfonso Paz Fernández vivía en esa casa. Fueron encontrados algunos familiares, que fueron notificados por la Fiscalía, y al no haberse encontrado sustancias controladas, no se precintó el inmueble”, dijo el fiscal Castillo. Aseguró, sin embargo, que se emitieron requerimientos a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Naabol para que emitan informes oficiales de la nave CP-2038, que las autoridades antinarcóticos de Paraguay reportaron que fue capturada con 265 kilos de droga.



El fiscal Castillo manifestó que existe la hipótesis de que los acusados de narcotráfico utilizaron, robaron o clonaron la matrícula de la avioneta que se encuentra precintada en el aeródromo La Cruceña.



“De todas maneras, está en curso la investigación porque es necesario esclarecer si esa avioneta descubierta en Paraguay, con tripulantes que vivían en Santa Cruz, salió de algún punto del territorio nacional”, dijo Vinicus Castillo.



Los detenidos en Paraguay, el boliviano Lucio Alfonso Paz Fernández y el peruano Elmer Enrique Figueroa Paredes, fueron llevados a la Fiscalía, pero guardaron silencio. El agente fiscal del Paraguay, Manuel Rojas, requirió prisión para los dos detenidos al existir suficientes evidencias de que cometieron el delito de tráfico internacional de drogas.



Muestran nave en aeródromo



Mientras tanto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) mostró la avioneta CP-2038 en el hangar número uno del aeródromo La Cruceña, ubicado en el municipio de Cotoca, donde el 27 de marzo de 2021 fue incautada junto a otras 65 naves, durante un megaoperativo.



Se trata de la nave con la misma matrícula CP-2038 que el domingo fuera atrapada con un cargamento de 265 kilos de cocaína en el operativo Halcón dos, practicado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay (Senad).



“Esta avioneta CP-2038 sigue en estas instalaciones. No salió para nada”, según confirmó el director de la Felcn, mayor Roberto Helguero.



El informe fue oficializado en rueda de prensa durante una inspección en el mismo aeródromo, luego de que esa misma matrícula CP-2038 fuera registrada el domingo en otra avioneta en Paraguay por agentes de la Senad con un cargamento de 265 kilos de cocaína y dos tripulantes, uno de ellos boliviano y el otro peruano, pero ambos con residencia en Santa Cruz.



Una de las pruebas de que esa avioneta nunca salió de La Cruceña es que está con las ruedas pinchadas y con polvo debido a que no se ha tocado, al igual que las 65 naves incautadas en el operativo del 27 de marzo de 2021, aseguró el director Roberto Helguero. Asimismo, la nave se encuentra sin motor en la parte delantera y sin la hélice. Para la Felcn con esta evidencia queda descartada la posibilidad que la nave CP-2038 pudo ser utilizada en vuelos para actividades del narcotráfico, lo que significa que bandas de narcotraficantes robaron la numeración o clonaron la matrícula para llegar hasta Paraguay, con la carga de droga.



Helguero, manifestó que la CP-2038 forma parte de las 66 aeronaves que fueron incautadas en el operativo del 27 de marzo 2021 y que todas están con los precintos y son registradas en procesos de la Fiscalía de Sustancias Controladas.



Preso en balacera



El 12 de agosto de 2016 la Felcn reportó el operativo denominado ‘Alas del Norte’, practicado en el Norte de La Paz, en el río Madidi, en la provincia Iturralde. Según los informes oficiales presentado por el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, el operativo desarrollado terminó con un muerto y cuatro heridos durante una refriega entre narcotraficantes y agentes de la Felcn.



En esa oportunidad los policías descubrieron una pista clandestina y dos avionetas en el Parque Madidi, que transportaban cocaína del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), de la selva peruana.



En el operativo murió el boliviano Nilson Mole Pérez (26), que portaba una carabina.



En la oportunidad resultaron detenidos Lucio Alfonso Paz Fernández, ahora preso en Paraguay, además de José Dantas Porcel, el peruano Óscar Alexander Pastor Ramírez y el colombiano Orlando Fernández Moreno.



En ese operativo la Policía también se incautó de las naves con matrícula CP-3051 y CP-3012, equipos satelitales, celulares y armas de fuego.



Lucio Alfonso Paz Fernández, fue liberado por la justicia.