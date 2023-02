Allanan las oficinas de Emacruz por denuncia sobre irregularidades en contratos de aseo urbano

"Hemos conversado con el fiscal asignado a las investigaciones y formalmente nos ha explicado los detalles, nosotros vamos hacer seguimiento y lo más importante es que la justicia diga si esos contratos están bien hechos o si las observaciones que presentamos por presuntas irregularidades, al final teníamos la razón", explicó el concejal.



Las investigaciones que realiza la Fiscalía y Policía se desarrollan por los delitos de resoluciones contrarias a la ley, contratos lesivos al Estado, daño económico al Estado, entre otros.



"Este es el contrato millonario del municipio más grande del país, no es cualquier cosa. Además implica no solo un presunto daño económico, sino también un daño ambiental y perjuicio a la ciudadanía, pues se entrega el servicio de aseo urbano a empresas sin experiencias y que han tenido problemas para empezar de manera irregular", reclamó.



Vaca y su colega Manuel Saavedra han venido denunciando las supuestas irregularidades en los contratos de aseo urbano. "Nos enteramos muy temprano que se estaba realizando un allanamiento en Emacruz. Como concejales estamos verificando qué es lo que se está investigando, porque no solo nosotros hemos denunciado", dijo el edil.



Aseguró que la empresa encargada del aseo en la ciudad fue adjudicada a una sociedad accidental, la misma que está conformada por una constructora que tiene el 90% de las acciones y otra empresa, que sí tenía experiencia en el aseo urbano, pero solo un 10% de experiencia, aseguró Vaca.



Los concejales observan que, de los cuatro miembros del consejo consultivo, solo tres aprobaron adjudicar a los encargados del aseo, teniendo un voto en contra, por lo que señalan que no debió proceder a completar la licitación. "No hubo consenso, por tanto, no se debió haber contratado", dijo Vaca.