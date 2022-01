Allanan tres inmuebles por el caso vertedero y analizan convocar a Angélica Sosa

Escucha esta nota aquí

Son tres inmuebles particulares los que ayer fueron allanados por la Unidad de Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público, dentro de la investigación sobre un supuesto sobreprecio en la compra de un terreno para el vertedero municipal, ubicado en el distrito 14, zona de la comunidad San Miguel de los Junos.



Este es uno de los 18 procesos penales que investiga la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra contra la anterior administración municipal. Son ocho las personas investigadas, entre ellas dos exautoridades y seis particulares, y desde el Ministerio Público agregaron que es muy posible que se cite a declarar como testigo a la exalcaldesa interina Angélica Sosa, que se encuentra con detención preventiva en Palmasola por el caso de los ítems fantasmas.



La orden para los tres allanamientos, donde se requisó y secuestró documentación para la investigación, fue emitida por la jueza Primero de Instrucción Anticorrupción, Albania Caballero. Los operativos se realizaron en el condominio “Mandalay”, ubicado en la avenida Roca y Coronado, donde estaría el domicilio de la exsecretaria de Administración y Finanzas Sandra Velarde Casal.



Además, se allanó otro domicilio en la calle Junín No. 525, donde estaría la vivienda de la exdirectora municipal de Planificación Ruvi Indira Suárez Subirana. El tercer allanamiento fue en el condominio “Ciudad Real”, domicilio de Fabián Egüez Hurtado, persona particular vinculada a la investigación.



Los investigados en este proceso son: la exsecretaria municipal Sandra Velarde, la exdirectora municipal Indira Suárez Subirana y personas particulares como Fabián Egüez Hurtado, Hernán Egüez Hurtado y otros. Estos sujetos son investigados por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.



Alberto Zeballos, uno de los fiscales a cargo de la investigación, indicó que estos operativos se realizaron para poder colectar en los inmuebles de los denunciados, cualquier tipo de documentación relacionado con el hecho que se investiga. “El Ministerio Público ha recibido las declaraciones informativas policiales de todos los sindicados, además de las inspecciones oculares en el vertedero”, complementó el investigador.



Caso ítems



Los concejales que conforman la comisión especial del Legislativo municipal, que investigan el caso de los ítems fantasmas, se presentaron en la Fiscalía departamental para solicitar un informe a través de un memorial sobre los avances en la investigación del mencionado proceso.



El presidente del Concejo Municipal y miembro de la comisión, Israel Alcócer, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), sostuvo que con el memorial se busca conocer las medidas que se están tomando de parte del Ministerio Público para poder recuperar el dinero y que el mismo sea utilizado en obras para la capital cruceña.



En tanto, el concejal Juan Carlos Medrano observó que en 20 días no hubo información sobre los avances de la investigación. “Es importante que sepamos cuántas personas están a la fecha involucradas por esta malversación de fondos”, dijo.



El concejal recordó que los procesos de investigación, tanto por ítems fantasmas como los contratos irregulares, están ligados, porque se trataba de funcionarios que no ejercían funciones, pero si cobraban un salario.