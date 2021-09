Alumnos sin registro, principal problema en el primer día del pago del Bono Escolar

Escucha esta nota aquí

El pago del Bono Escolar a los alumnos del nivel inicial y primario se inició este miércoles con algunos problemas. Varios padres de familia no pudieron cobrar el incentivo de Bs 350 porque los nombres de sus hijos no aparecen en los registros entregados por las autoridades municipales y de Educación al Banco Unión.

"Es lamentable. He estado toda la noche fuera del banco, pero el nombre de mi hijo no aparece en el registro", reclamó Rogelio Chávez, un padre de familia que aguarda expectante el cobro del bono por sus cuatro hijos. Chávez asegura que entregó los diversos formularios que le solicitaron desde el propio colegio para poder acceder al incentivo, pero esta jornada sus hijos no estaban en el registro habilitado.

Numerosos padres y madres de familia madrugaron, incluso algunos durmieron fuera del banco para cobrar el dinero que otorga, por única vez, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra a los estudiantes de inicial y primaria de los colegios fiscales y de convenio. Se contempla a 253.800 estudiantes beneficiarios.

Chávez tiene sus hijos inscritos en el colegio Claudina Thévenet y asegura que otros padres de familia del mismo colegio se han visto en el mismo problema.

En las puertas de la misma entidad bancaria se encontraba Jimena, quien tampoco pudo acceder al beneficio. Sus hijos estudian en el colegio 23 de Marzo, ubicado en el Plan 3.000. En este caso "es el colegio que no está registrado", comenta y responsabiliza a las autoridades del establecimiento por no tramitar adecuadamente el listado de los estudiantes. "El colegio nos dio una hoja para rellenar, pero en el banco no hay el registro", lamentó.

Un caso particular ocurrió a una madre cuyos hijos estudian en el colegio Santa Elena, del Plan 3.000. En el caso de su hijo menor, que cursa el segundo grado, sí recibió el bono. Pero al tramitar el cobro de su hijo mayor, en quinto grado, le dijeron que no estaba registrado.

El registro de los estudiantes se tramitó a través de la Dirección Departamental de Educación. Personeros de la Alcaldía señalan que los reclamos pueden dirigirse tanto a la mencionada dirección como a la línea de teléfono de atención gratuita 800-124545, donde se los atenderá para tramitar el registro oportuno.





Cronograma de pago

El cronograma de entrega del bono escolar se ha dispuesto de acuerdo a los distritos educativos del Dirección Departamental de Educación (DDE), que divide a la ciudad de Santa Cruz en cuatro distritos. Desde hoy y hasta el 28 de septiembre se paga el bono a los estudiantes registrados en el distrito educativo 4, que comprende los distritos municipales 8 (Plan Tres Mil), 12 (Los Lotes), 13 y 14.



Posteriormente se proseguirá con el distrito educativo 1, equivalente a los distritos municipales 1, 2 y 5. Su turno comienza el 29 de septiembre y se extiende hasta el 20 de octubre.

El distrito educativo 2 recibirá el bono escolar entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre. Territorialmente, el distrito 2 abarca los distritos municipales 4, 9, 10 y 11.

Finalmente, el distrito educativo 3 cerrará el cronograma de cancelación del bono escolar. Las fechas asignadas son desde el 11 de noviembre hasta el 1 de diciembre y abarca los distritos municipales 3, 6, 7 y 15.

