Álvaro Balibrea: "Cualquier aspecto que tenga que ver con la sostenibilidad no solo se debe enseñar, hay que vivirlo"

Escucha esta nota aquí

Hace unos días estuvo en Bolivia Álvaro Balibrea, gerente de la Universidad de Navarra, de España. Balibrea visitó la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA), con la que tienen un convenio de cooperación. Hacía más de dos años que no venía al país, y aprovechó su estadía para retomar el trabajo que venían desarrollando ambas instituciones, haciendo hincapié en el tema de la sostenibilidad de las universidades, algo que en Navarra vienen practicando desde hace muchos años.

Dos maneras para lograr la sostenibilidad

"La sostenibilidad en el entorno universitario, como en cualquier otro entorno, se puede afrontar de dos maneras que yo creo que son complementarias. La primera a través de la actividad propia que desarrollan, docencia e investigación, enseñando a las nuevas generaciones en qué consiste ser más sostenible. Investigando. Ya que también hay que hacer avanzar la ciencia en la sostenibilidad: cómo podemos ser más sostenibles, cómo podemos consumir menos, cómo podemos hacer rendir más los recursos naturales económicos y sociales de los que se dispone en la sociedad, cómo poderlos hacerlos rendir adecuadamente, cómo mantener el equilibro dentro de esa sostenibilidad conjunta", explicó Balibrea.

El también doctor en Lingüística Aplicada señaló que la otra manera en que las universidades pueden llegar a ser más sostenibles es siendo ellas más propiamente sostenibles. "También es importante que cuiden y midan la huella del carbono, desarrollando actividades de carácter social que hagan mejorar las comunidades en las que las universidades se encuentran, siendo respetuosos con el medio ambiente desde todos los puntos de vista: desde el punto de vista del campus, de la eficiencia, del cuidado del aire y del agua, del consumo energético, la construcción de los edificios, el uso de pinturas… Cualquier aspecto que tenga que ver con la sostenibilidad no solo se debe enseñar sino que hay que vivirlo", expresó Balibrea.



Trabajo con la UPSA



Hace cuatro años se inició un proyecto de colaboración entre la universidad de Navarra y la UPSA, para el desarrollo del plan estratégico de la UPSA a largo plazo orientado a lo que han denominado el horizonte 2034, ese año la UPSA cumplirá 50 años. "El objetivo que nos hemos puesto es cómo desarrollar la UPSA, cómo hacer una universidad mejor, mucho más profesional, más investigadora, más actualizada al entorno actual", señaló Balibrea.



Al consultársele cómo vio afectada a las universidades de su país durante la pandemia, Balibrea dijo que el covid-19 fue algo que superó lo que todo el mundo podía pensar que podía afectar, pero también observó que se desarrollaron trabajos muy rápidamente gracias a la actividad de las universidades, gracias a la actividad investigadora.

"Es evidente que el desarrollo de las vacunas es puramente investigador. Las universidades tienen un papel muy importante en la investigación. Creo que es otra de las lecciones que tenemos que aprender de la pandemia: la investigación es clave en el entorno actual. Investigación aplicada, investigación en desarrollo, pero siempre basada en la investigación básica. Si no hubiera habido investigación básica en los últimos 50 años, hoy no podríamos tener vacunas ARNm", manifestó el gerente de la universidad española.



Otra lección importante que dejó la pandemia, dijo Balibrea, fue la importancia de la colaboración público-privada, que para él fue una cuestión fundamental. "Creo que no hay que mirar lo que nos separa sino lo que nos acerca. Hemos trabajado conjuntamente los hospitales con los gobiernos, los centros de investigación con los gobiernos y con los hospitales, y esto me lleva a una cuestión que creo que es muy universitaria, que es la interdisciplinariedad. Tendemos a analizar la realidad desde un único punto de vista, y la realidad es muy rica, y es clave la interdisciplinariedad. La aproximación a los problemas no puede ser solo desde uno de los campos del saber", apuntó.

Balibrea también es consciente del aumento de universidades en Santa Cruz, un tema que puede ser beneficioso si se lo maneja adecuadamente, señaló. "Es verdad que el hecho que haya más universidades tiene un factor de enriquecimiento pero también tiene que suponer un compromiso de formación profundo, integral, bien desarrollado. La apertura de las universidades tiene que cumplir la misión para la cual las universidades están llamadas, que es la formación de sus alumnos y el desarrollo de la sociedad en la que se inscriben", arguyó Balibrea.

Finalmente, dijo que más allá de que sean públicas o privadas, todas las universidades tienen una responsabilidad social que deben cumplir, y que también las personas que conocen esos centros educativos son capaces de conocer y de valorar. "Es verdad que en Santa Cruz hay un crecimiento de universidades, pero también es verdad que ese crecimiento hay que satisfacerlo adecuadamente y eso es un reto también para las universidades más jóvenes, o para las universidades que llevan menos tiempo en esta ciudad", concluyó.