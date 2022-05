Analizan el flujo de llamadas del subdirector de Diprove destituido y el coronel Cabezas es traído a Santa Cruz para que declare

Escucha esta nota aquí

Luego de difundirse un reportaje por periodistas chilenos donde denuncian que altos mandos de la Policía boliviana estarían implicados en la posesión y venta de vehículos robados en Chile, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, indicó que se investigan dos casos diferentes, uno relacionado por la posesión y tenencia de un vehículo robado por allegados al jefe policial de la frontera de Uyuni, teniente coronel Raúl Cabezas, y otro en contra del destituido subdirector de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), coronel Rolando Téllez.

"Investigamos el por qué del mal procedimiento del coronel Téllez y por otro lado, por qué la tenencia del vehículo del coronel Cabezas. Yo no estoy justificando a ninguno, ambos están puestos a disposición investigativa y las indagaciones dirán si tiene responsabilidad, culpa o no y si tienen que ser sancionados o no", dijo Holguín en entrevista con Unitel.

En tanto, aseguró que es totalmente falso de que altos mandos de la Policía boliviana estén involucrados en la protección del robo de vehículos.

Por otra parte, recalcó que se verificará, mediante un flujo de llamadas, los nexos que pueden tener los vendedores de vehículos de dudosa procedencia con el exdirector de Diprove, como también corroborarán si él fue quien se contactó con el grupo de periodistas chilenos.



En el reportaje se observa el momento cuando periodistas chilenos se hacen pasar por compradores de vehículos en el municipio de Yapacaní, pero al percatarse de que en específico, una camioneta roja estaba reportada como desaparecida, los chilenos cuestionan a los vendedores, incluso uno de ellos se contacta aparentemente con el coronel Téllez.

Holguín aseguró que una vez conocido el caso cumplieron con los procedimientos, retirando del cargo al coronel Cabezas e iniciando un proceso investigativo para transparentar lo que podría haber sucedido con relación a las llamadas telefónicas.

El teniente coronel Cabezas es trasladado vía terrestre desde Potosí hasta la capital cruceña, para que enfrente un proceso investigativo.

Holguín señaló que a las 16:30 del lunes se lo aprehendió y aguardan su llegada a la capital cruceña para continuar con la investigación.

"Hay una denuncia abierta de oficio en Anticorrupción por tres delitos que tienen que ver con el favorecimiento al tema de la receptación, enriquecimiento ilícito y un montón de situaciones, y esto está relacionado a la comisión de delito de robo de vehículos", dijo Holguín.

El reportaje periodístico muestra a un grupo chileno que llegó a Bolivia para recuperar un vehículo gris reportado como robado en Chile, pero luego de hacerle un seguimiento mediante GPS, lo encontraron en un inmueble de propiedad del teniente coronel Cabezas.

"El lunes, el personal de Diprove se constituyó en los domicilios de la familia Cabezas, donde encontró dos vehículos más que fueron secuestrados, aparentemente tienen papeles y son legales, y después de hacer una verificación, seguramente el fiscal requerirá su devolución", comentó Holguín.

La hermana de Cabezas declaró ante las autoridades que el vehículo gris que buscaban los ciudadanos chilenos lo había recibido como parte de pago por una deuda por honorarios jurídicos.

"Lo que tenemos que investigar es cómo ese vehículo ha cruzado la frontera y ha llegado a la casa del coronel Cabezas. Puede ser que la versión que da la hermana sea cierta, pero la investigación dirá si es así", acotó.

También se investigará el flujo de llamadas de Cabezas, para identificar cuáles fueron las razones por las que él estaba en posesión del vehículo. Según la hermana del teniente coronel, ella tenía la movilidad desde hace nueve meses.

SOBRE LOS CONTROLES

Erick Holguín también indicó que las personas que se dedican al ilícito de internar al país vehículos indocumentados o de dudosa procedencia, lo hacen por pasos fronterizos no autorizados.

"Bolivia tiene frontera con varios países, los pasos autorizados son contados, pero obviamente quienes se dedican a este ilícito utilizan rutas no autorizadas", dijo y añadió que una vez en territorio boliviano, dichos automóviles son puestos a la vente en la feria dominical en Yapacaní, con papeles irregulares.

"Lo primero que hacen es buscar placas que correspondan a las características del vehículo para engañar los controles policiales. En los operativos se verifica el número de placa y como las características son las mismas, pasan los controles", explicó Holguín.

Admitió que en los controles rutinarios no se hace una verificación detallada, como revisión del número de chasis y de motor.

