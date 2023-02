Andrea Forfori estará en audiencia ante el juez este martes por el caso ‘QR’

La ex funcionaria del gabinete del alcalde Jhonny Fernández fue imputada por la comisión de fiscales por los presuntos delitos de concusión y malversación de fondos.

Consideró que existe una "intencionalidad" para que la exdirectora del Jardín Botánico no declare este martes, y que se presume que su defensa presente cualquier incidente a fin de que la audiencia se suspenda.

“Si no se presenta a declarar debe emitirse una orden de aprehensión . Anteriormente se presentaba en la Fiscalía y no llevaba su celular para que sea sometido investigación”, dijo.

En su segunda presentación en la Fiscalía, el 9 de diciembre, Andrea Forfori aseguró que no huirá , que dará la cara y se presentará las veces que sea necesario para responder ante el proceso.

“No es matufiada, para comenzar, porque Este de aquí ha trabajado tres meses gratis, este igual, Este también. ¿Con qué plata cree que les pagué su trabajo? No es ninguna matufiada, no soy ninguna ladrona, no lo soy”, expresa la exdirectora del Botánico en el audio.