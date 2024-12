Andrónico Rodríguez recibe reconocimiento del concejal Quiroz y genera polémica en el Legislativo Municipal

Críticas

El acto no estuvo exento de polémica. El vicepresidente del Concejo Municipal, José Alberti, rechazó el reconocimiento y lo calificó como un acto "proselitista y un abuso". Según Alberti, la directiva del Concejo no avaló la actividad ni autorizó el uso del patio del Legislativo para el evento.



"Este es un abuso de la institucionalidad democrática. Los concejales del MAS buscan hacer proselitismo para su único candidato, Andrónico Rodríguez, mientras Santa Cruz enfrenta una profunda crisis económica", criticó Alberti.



En la misma línea, la concejala Lola Terrazas sostuvo que este reconocimiento "es una postura de un colega concejal que es parte de este poder legislativo más no así a nombre de la ciudad".