Angélica Sosa dice que armaron el “Plan Tiburón” para encerrarla y “tapar” la corrupción de Jhonny Fernández

Escucha esta nota aquí

La exalcaldesa Angélica Sosa, quien guarda detención preventiva en el penal de Palmasola, asegura, en una carta, ser víctima de un “plan macabro” denominado “Tiburón”, que tiene la finalidad de encerrarla y enterrarla políticamente para tapar la “corrupción” que supuestamente se estaría realizando durante la gestión del alcalde Jhonny Fernández.

“La prensa y sus distintas fuentes, peor que suchas, los oportunistas políticos, informantes y personas de distintas índoles inician esta pesadilla, pesadilla cargada de odio, mentiras, montajes y sobre todo un plan macabro llamado Tiburón. Me lo comentaron y no lo creí al principio porque tengo un espíritu libre, sin rencores, sin conspiraciones y libre de violencia”, dice parte de la misiva que fue publicada en la página oficial de la agrupación Santa Cruz para Todos (SPT), que preside Sosa.

En esta carta, que tiene fecha del 21 de diciembre de 2021, pero que fue develada el viernes 31 de diciembre, la exautoridad dice temer por su vida y su seguridad jurídica. Además, indica que el Plan Tiburón fue armado por los abogados de Jhonny y que su finalidad es enterrar su imagen política para cubrir algunos presuntos hechos de corrupción.

“El Plan Tiburón que era tirar mi cadáver político a los tiburones para tapar la corrupción del alcalde Jhonny Fernández, y lo denuncio con nombre y apellido: el contrato millonario de la basura y sus faltas tremendas que lo transforman en un contrato lesivo al Estado, sin boletas de garantías de ley”, escribe.

Sobre el caso ítems fantasmas, Sosa asegura que no estuvo involucrada y señala a Antonio Parada y a Julio Javier Cedeño, ambos exdirectores de Recursos Humanos de la Alcaldía, como los responsables de este hecho de corrupción. Además, precisa que Cedeño intentó extorsionarla antes de ser aprehendido por la Fiscalía.

“En medio de estos pensamientos, recibo una tenebrosa llamada de Javier Cedeño Catacora que me indica que necesita plata, me extorsiona, le cuelgo y en su segunda llamada me amenaza, (dice) que me hará mucho daño. Le contesto: 'no sea sinvergüenza, las mentiras tienen patas cortas y debe decir la verdad si desea salir de esta situación'. Le cuelgo y comento de esta llamada a mis personas de confianza y a mi abogado Jerjes Justiniano”, agrega.

Asimismo, la exalcaldesa dice que el exalcalde Percy Fernández “no tiene velas en este entierro” de los ítems fantasmas y lo califica como “el mejor alcalde de Bolivia”, por lo que le expresó su apoyo y pidió no manchar su imagen.

“El mejor alcalde de nuestra historia, dedicado a nuestro progreso y derecho ciudadano de nuestra gente, un hombre bondadoso, trabajador, incansable, y puedo expresar en honor a la verdad que he sido una compañera de trabajo leal y decente”, señaló, refiriéndose a Percy.

Sosa se encuentra recluida en Palmasola desde el 24 de diciembre de 2021. Deberá cumplir 120 días de detención preventiva por su supuesta participación en los 800 ítems fantasmas. Fue acusada por los delitos de incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

Lea también Santa Cruz Percy, una carrera brillante como político y servidor público con un final sombrío Políticos y analistas destacan la vida política del exalcalde cruceño, pero también consideran que en el último tiempo fue utilizado por su entorno. Ese factor le pasa factura ahora que lo vinculan con el caso de los ítems fantasmas en el municipio

​