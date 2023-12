Angélica Sosa escribe una segunda carta, esta vez apela a la ministra María Nela Prada

"Lic. María Nela Prada Tejada, estimada ministra, acudo a su persona como mujer profesional, joven que lleva a cabo tan grande responsabilidad en nuestra patria", reza el encabezado de la misiva.



Continúa relatando su situación "jamás, en estos dos años de mi lapidaria situación marcada por hechos de tragedia y pérdida de mis seres amados, he querido molestar y menos llamar la atención por mis procesos injustos que más adelante demostraré mi inocencia".



Agrega que "he tenido la paciencia que solo un ser supremo puede darnos, nuestro Señor, quien me ha dado todas las fuerzas para seguir adelante. Solo nuestro Señor ha transformado mis oscuros días en días de luz y de esperanza".



Sin embargo, acusa al actual gobierno municipal de su situación. "Es largo describir la injusticia a la que estoy siendo sometida por la actual autoridad municipal, su equipo, algunos diputados nacionales y autoridades del Ejecutivo Nacional".



Es más, expone como argumento su estado de salud. "Como mujer viuda con un hijito de 10 años, hijas que necesitan mi apoyo, una madre octogenaria y con mi salud deteriorada por una estenosis de la carótida derecha, diagnóstico realizado por las instancias de ley del Estado, el IDIF y los hospitales públicos, necesito poder defenderme en libertad".



Y concluye exponiendo la resolución del tribunal. "El día 30 de noviembre el tribunal Tercero Penal a través de una sentencia constitucional me otorgó mi libertad que hasta ahora no se materializa y hoy, señora ministra, estoy en mi quinto día de huelga para que se restituyan mis derechos vulnerados. Pido sea atendida mi carta por favor, para que usted me ayude en esta agonía que estoy sufriendo".