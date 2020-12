Angélica Sosa mantiene las medidas anunciadas para lo que resta de 2020: “Ningún ministerio se comunicó conmigo”

Escucha esta nota aquí

Fue clara. “Ningún ministerio se comunicó conmigo”. Esa fue la respuesta de Angélica Sosa en una entrevista con EL DEBER streaming. La alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra manifestó que el Gobierno cruceño, junto a otras autoridades llegaron a un acuerdo para las normas de bioseguridad que comienzan a regir desde este lunes 30 de noviembre. La reunión se hizo el domingo 29 en el Centro de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM).

Sosa subrayó que el municipio capitalino se moviliza bajo el paraguas de la autonomía municipal y eso le permite emitir decretos también municipales para el beneficio de la ciudad de los anillos. La autoridad agregó que ni el Gobierno de Jeanine Áñez, ni el Gobierno de Luis Arce le prestaron la ayuda necesaria para combatir la pandemia del coronavirus en la región.

Con esto clarificó que las medidas que liberan prácticamente todas las actividades, según el decreto nacional 4404, no regirá para la comuna cruceña, pues interpreta que este le da a cada municipio la potestad de tomar sus propias decisiones.

“Desde el 18 de marzo hemos hecho buenas políticas para la ciudad y vamos a seguir tomando decisiones a favor del municipio más poblado del país. A partir del 6 de julio comenzamos a flexibilizar las medidas. No le puedo hablar de éxito, porque la pandemia sigue y puede haber un rebrote, pero seguiremos cuidando a la población. No es un capricho, pero no voy a arriesgar a la población, no lo voy a hacer”, le explicó a Sissi Áñez, la conductora de EL DEBER streaming en el reporte noticioso que se emite en las plataformas digitales del Grupo EL DEBER todos los días, desde las 18:30.

La principal figura de la Alcaldía sostuvo que estará abierta al diálogo con el Gobierno central y que siempre estará predispuesta a escuchar sugerencias para mejorar las normas de bioseguridad y no para poner en peligro a la gente. Sobre el confinamiento, Sosa indicó que Santa Cruz de la Sierra fue la única ciudad de Bolivia que mantuvo en sus casas a su población durante 110 días; además, ya se viene haciendo un tercer estudio de seroprevalencia, que viene siendo clave para las acciones de bioseguridad.

Le hacemos recuerdo sobre las nuevas medidas para Santa Cruz de la Sierra:

- El transporte público y privado puede brindar su servicio de lunes a domingo, de 5:00 a 1:00. El transporte público debe tener solo pasajeros sentados y se prohíben los pasajeros de pie.

- Las actividades sociales y económicas pueden tener una ocupación del 50% (interno) y 70% (externo). Estas incluyen las áreas de gastronomía, supermercados, mercados, cines, centros comerciales, iglesias y bancos.

- Los talleres infantiles de verano solo tendrán el 50% de ocupación, pero previa autorización del COEM.

- Los eventos deportivos solo tendrán el 15% de ocupación, pero previa autorización del COEM.

- Los eventos y las fiestas académicas tendrán el 50% de ocupación, pero previa autorización del COEM.

- Las piscinas, las saunas y los balnearios ingresan a un periodo de prueba con el 30% de ocupación, pero previa autorización del COEM.

- Las oficinas del municipio capitalino atenderán de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00. Otras instituciones públicas adecuarán sus horarios.

- Es obligatorio el uso del barbijo, lavado de manos, alcohol en gel o líquido y mantener la distancia física. Se aplicarán sanciones de cierre a las actividades que no cumplan con la utilización de la mascarilla.