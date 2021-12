Angélica Sosa: "Nunca he amenazado a la señora Valeria"

Escucha esta nota aquí

Angélica Sosa, exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, difundió un video en sus redes sociales para rechazar las acusaciones en su contra expresadas tanto por Valeria Rodríguez como por su abogada, Darling Franco. En el video, Sosa niega haber amenazado de muerte a Rodríguez, quien denunció sobre la creación de 800 ítems fantasmas en la anterior gestión municipal.

"En días pasados he tomado conocimiento de unas declaraciones que habría manifestado la Sra. Valería Rodríguez, en la cual ella ha dicho que yo la he amenazado de muerte", inicia el mensaje de la exautoridad. y prosigue: "Nunca he amenazado a la Sra. Valeria, peor aún una amenaza de muerte, no está eso dentro de mis principios y mis valores".

Las declaraciones de Sosa se realizan después de que se difundieran dos videos en los que tanto Rodríguez como su abogada denuncian presiones e incluso amenazas de parte de Angélica Sosa, para que se retire la denuncia sobre la existencia de 800 ítems fantasmas en la gestión municipal. En su denuncia, Valeria Rodríguez apuntó a su expareja Antonio Parada Vaca, exjefe de Recursos Humanos de la Alcaldía.



A la denuncia planteada por Rodríguez se han adherido tanto la Alcaldía, a través de la Dirección de Transparencia, como concejales del Movimiento Al Socialismo, Comunidad Autonómica y de Demócratas.

El mensaje compartido desde las redes sociales de la exalcaldesa también refiere a la afectación que estas denuncias provocan en su imagen y en su entorno familiar. Además, advierte con "iniciar las acciones legales correspondientes" en caso de "persistir con estas falacias, con estas mentiras".

En el video, de menos de un minuto, Sosa no se refiere a la existencia o no de los ítems cuestionados ni a la participación de Antonio Parada como funcionario municipal.

Informaciones que ha tenido acceso EL DEBER detallan que Parada ingresó a trabajar en la Alcaldía en 2004. Pasó por varias reparticiones municipales hasta llegar a jefe de Recursos Humanos, puesto donde permaneció por un periodo de 10 años.

Durante la gestión de Sosa como alcaldesa, Parada habría cumplido otras funciones al interior del municipio.

