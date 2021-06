Angélica Sosa se abstuvo de declarar y dice que solo se dedicó a “salvar vidas” en la Alcaldía

Escucha esta nota aquí

Poco más de una hora estuvo en el interior de la Fiscalía de Santa Cruz, Angélica Sosa, exalcaldesa interina de la capital cruceña. La exautoridad se abstuvo a declarar en un proceso investigativo que le sigue el Ministerio Público a requerimiento del actual burgomaestre, Jhonny Fernández.

Sosa es investigada por uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales, falsedad material y falsedad ideológica durante su gestión.

A su salida del Ministerio Público en una escueta declaración a los medios señaló que el proceso en su contra es “una calumnia, injuria, daño a mi imagen y a mi honor”, indicó.

Agregó que en 16 años que estuvo como funcionaria pública nunca fue procesada. “Las acciones que hice en esos 13 meses (como alcaldesa) fue para salvar miles de vidas. Es lo que les puedo decir”, señaló antes de retirarse.

Por su parte, el abogado de la exautoridad, José Negrete, indicó que presentará toda la documentación necesaria para demostrar la inocencia de su cliente. “No se ha indicado en que consiste el daño económico, más bien están pidiendo un peritaje al Colegio de Auditores y de Contadores, eso significa que la cosa (denuncia) está volando”, manifestó Negrete.

Sobre su presencia en la Fiscalía y el hecho de no declarar, el abogado indicó que es un derecho constitucional que se lo permite. El jurista agregó que por ahora no existe otra citación y que no descarta procesar a las personas que la acusan. “Se tendrá que hacer la denuncia recriminatoria por denuncia falsa”, señaló Negrete.

Por el mismo proceso, a las 15:00 de esta misma jornada se fijó la cita para que se presente en la Fiscalía, la exsecretaria de Administración y Finanzas de la Alcaldía, Sandra Velarde, mientras que el exdirector de Recursos Humanos, Javier Cedeño, lo hará mañana a las 9:00.

Hace unos días, el actual presidente del Concejo Municipal cruceño, Israel Alcócer, afirmó en EL DEBER Radio que existen más de 2.000 contratos observados, que la exautoridad aprobó durante su gestión.

Otros elementos que señalan a Sosa es la contratación de personal en cargos donde se requiere un título universitario. Asimismo, la vinculación de personal médico, que no figura en el sistema de Recursos Humanos de la comuna, por lo que estos profesionales, que trabajaron en los rastrillajes, no cobrarán salarios, según Alcócer.