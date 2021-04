Angélica Sosa se despide de la Alcaldía con "la aspiración de ser una buena Gobernadora"

Escucha esta nota aquí

La alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, alista la entrega oficial de las oficinas municipales al próximo alcalde electo, Jhonny Fernández, que asumirá el cargo este lunes. Sosa deseó a las nuevas autoridades “que les vaya bien” puesto que el éxito de las nuevas autoridades equivale al éxito de la ciudad.



"Me voy contenta, me voy satisfecha de haber pertenecido al equipo del mejor alcalde", afirma la alcaldesa saliente. Tras su paso por la Alcaldía, disfrutará un tiempo en el plano privado y al lado de la familia, pero no descarta volver a la política. "Me gustaría, en un futuro, ser una buena gobernadora, o, ¿por qué no? aspirar a ser una presidenta", manifiesta Sosa.

Asegura que seguirá colaborando y trabajando con las provincias (hay 18 autoridades electas de Santa Cruz para Todos), y en algún momento volverá a la palestra política. Promete que va a trabajar por ello. "Mi espíritu es fortalecer la democracia. Seguiré luchando por condiciones justas para el pueblo. Voy a estar siempre sumando desarrollo y soluciones a la ciudad", dijo a EL DEBER Radio.

Esta jornada, la autoridad saliente mostró la documentación “notariada” que entregó en la Secretaría General y que recibirán las nuevas autoridades. Ante los medios de comunicación, Sosa expuso un importante número de carpetas que, asegura, entregó a la comisión de transición, “el 19 de abril”.

La alcaldesa insiste en su “voluntad manifiesta” para llevar adelante una transición transparente y “salir con la frente el alto”. Como autoridad saliente ha dispuesto un trabajo de puertas abiertas junto a la comisión de transparencia que ha abarcado 40 días “para que puedan tener la información adecuada de todas las áreas”.

Respecto a las cuentas de la Alcaldía, Sosa garantiza que la entidad goza de “buena solvencia fiscal” y cuenta con la capacidad para “recibir créditos externos para obras”.

La situación financiera del municipio ha sido duramente cuestionada por Jhonny Fernández, quien asegura que las deudas contraídas se acercan a los Bs 2 mil millones. Además, el alcalde electo se muestra preocupado porque la información recibida por parte de las diversas direcciones municipales, que ha sido insuficiente y no llega “ni al 20% de lo que se debería”.

A solo tres días de producirse la transición, el gabinete municipal ha presentado la renuncia irrevocable, aunque, garantiza la alcaldesa, acompañarán la transición hasta este día lunes. La salida del ejecutivo edil deja una “ciudad con obras, con servicios”, afirma Sosa, quien no duda en calificar que Santa Cruz de la Sierra “ha visto un antes y un después en la gestión de Percy Fernández”.

Ante de concluir su mandato, la alcaldesa interina inaugurará la Quinta Municipal, una de las obras estrella que caracteriza a la gestión saliente.

Lea también Santa Cruz Contratos eventuales en la Alcaldía cruceña subieron un 26% el último año Al cierre de esta gestión, los funcionarios eventuales suman a 6.328 y en 2020 eran 4.674. En cuanto a los ítems, entre 2015 y 2021 se han mantenido relativamente en la misma escala. El gobierno municipal desembolsó Bs 66,8 millones en sueldos en marzo