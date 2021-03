Angélica Sosa ya habló con Jhonny Fernández y alista la transición de mando

Escucha esta nota aquí

Tras reconocer su derrota en las elecciones, la alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, comentó que la transición de mando la realizará cinco días antes de que la nueva autoridad electa sea posesionada por el Tribunal Departamental Electoral (TED).

“Tuve conversación telefónica con el alcalde electo, el señor Jhonny Fernández y estoy a disposición para hacer todo lo correcto”, detalló.

Sosa explicó que promulgó la Ley de transición, que está siendo revisada por el Consejo Municipal, la cual indica que el cambio de mando se lo realizará antes del 3 de mayo, fecha en la que el nuevo alcalde será designado por el TED.

“Entregaré todo notariado y como corresponde, no como cuando a mi me tocó trabajar en 2005 y me dejaron maquinas vacías, yo voy a entregar todo bien para que la ciudad siga avanzando y progresando”, mencionó.

Asimismo, la autoridad interina reconoció la derrota de su agrupación Santa Cruz para Todos en las pasadas elecciones, motivo por el cual dijo que ya inició el proceso de transición.

