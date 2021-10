Animales padecen por sequía, ola de calor e incendios en San Matías

Escucha esta nota aquí

Carlos Quinquiví, corresponsal en San Ignacio de Velasco

Los incendios forestales en la provincia Ángel Sandóval no dan tregua. Los cerca de cuatro meses de fuego sin descanso se suman a la sequía y la ola de calor que afecta a gran parte de la región chiquitana.

La flora y fauna que habita en el pantanal boliviano reflejan el efecto de los incendios y de la sequía. Animales calcinados, pozas sin agua y ganado deambulando para alcanzar algo de agua se han vuelto escenas comunes.

Un recorrido por comunidades ubicadas sobre la carretera San Ignacio de Velasco y San Matías evidencian esa catástrofe. Chanchos y diferentes especies de animales del monte carbonizados, lagartos muertos y la vegetación reducida a cenizas y carbón.

La situación se resume en la imagen de una pequeña poza con cientos de lagartos que se refugiaron por el fuego. Las cabezas de los reptiles asoman ligeramente mientras tratan de mantener su cuerpo refrigerado.







Campesinos de la zona manifestaron que el fuego ha quemado todo lo que encontró a su paso, incluso afectando al ganado vacuno.

El pantanal luce seco, y sin lluvias desde hace bastante tiempo, los comunarios se muestran afligidos. Más aún ante la nueva ola de calor con temperaturas por encima de los 40° grados.







Las lluvias también escasean en San Ignacio de Velasco donde no ven una lluvia consistente desde junio. Don José Banegas Soliz recuerda que la última lluvia caída fue el pasado primero de junio. Hace cuatro meses que no llueve y el clima no cambia, todos los días se tiene un sol abrasador y temperaturas que llegan hasta los 40 grados centígrados.

Los incendios no cesan, incluso en el área urbana. Este jueves, los funcionarios de la alcaldía se movilizaron para apagar las llamas originadas en los pastizales del cañón El Riabé, que amenazaron con llegar hasta las oficinas de la intendencia municipal. El incendio se originó porque algún vecino quemó basura, pero fue controlado luego de varias horas de trabajo utilizando agua para mitigar el fuego.







