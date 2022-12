Año Nuevo: Seis consejos para evitar intoxicación alimentaria que empañe la celebración

4. No coma masa o mezclas crudas. La masa y la mezcla hechas con harina o huevos pueden contener microbios peligrosos, como E. coli y Salmonella. No pruebe ni coma masa o mezclas crudas que sean para hornearse o cocinarse. Esto incluye la masa o la mezcla para galletas, pasteles, tortas, panecillos, panqueques, tortilla o pizza. No deje a los niños probar la masa o la mezcla cruda, ni jugar con masa en casa.