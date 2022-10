Ante conflictos sociales, la Iglesia pide deponer intereses de grupo e insta a un diálogo sincero

Insistió en que no se puede avanzar en una solución porque “nos estamos mirando como enemigos”. “Creo que a estas alturas de nuestra sociedad no deberíamos caer en eso. Se deben deponer los intereses personales, de grupo y sectoriales, y se debería ver las cosas en su conjunto y no luchar por un grupito o por una persona. Pareciera que no es solamente ver lo que está pidiendo todo un país, que es el censo, pareciera que hoy lo que se está viendo es defender personas, porque algunos no hablan de censo, sino de defender personas, de defender un grupo y no los intereses de todos. Y si esto sigue así, de esa manera no vamos a salir de este problema”, puntualizó.