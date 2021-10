Ante declaratoria de emergencia por recursos de la Uagrm, el Ministerio de Economía exhorta a implementar una política de austeridad

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas exhortó a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) a implementar una política de austeridad para garantizar la sostenibilidad financiera. Asimismo confirmó que propuso un convenio de desempeño financiero "como una alternativa para a salir de la crisis", aunque no detalló las condiciones de este.

Esta semana, las máximas autoridades del cogobierno de la Uagrm se declararon en emergencia ante la crisis económica, pues la institución no tiene recursos ni para completar los sueldos y salarios de septiembre.

Pronunciamiento del Ministerio

En el comunicado emitido por la máxima autoridad de economía del país se menciona que se corroboró la "crítica situación económica" por la que atraviesa la Uagrm que tiene solo Bs 71 millones de saldos en caja y bancos. Esto pese a que esta semana las autoridades de la universidad local cruceña confirmaron que su planilla mensual es de Bs 58 millones.

En el comunicado se menciona que la crisis es "producto del pésimo manejo económico al interior de la institución y prueba de esta situación es que "en un análisis de costos de servicios personales (gastos en sueldos y salarios) que, en 2010 llegaba a Bs 207 millones para la gestión 2021 se incrementó a Bs 779 millones, es decir, un incremento de 276%".

Convenio de desempeño

La autoridad nacional confirmó que en una reunión el 13 de octubre propuso a las autoridades de la universidad cruceña un convenio de desempeño institucional que "permitirá garantizar la sostenibilidad de mediano plazo".

Asimismo afirmó que en la reunión se acordó que la instancia local pondría en consideración del Ilustre Consejo Universitario (ICU) la suscripción del convenio de desempeño.

Esta semana, el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar confirmó que en busca de recursos ya se reunió con el Viceministerio de Presupuesto, pero aún no concretaron el apoyo económico, por lo que piden audiencia a la máxima autoridad de economía del país.

"Se nos plantean entrar a un convenio de desempeño institucional- financiero, estamos de acuerdo, es importante tomar medidas correctivas al interior de la universidad, para hacerla sostenible. Sin embargo, creo que este convenio no debe condicionar una solución inmediata al soporte extraordinario que estamos pidiendo", remarcó.



El presidente de la Federación Universitaria de Profesores (Fup), Rogelio Espinoza remarcó que si por la emergencia se firma el convenio de desempeño, el Gobierno nacional debe respetar la libre determinación y autonomía de la Uagrm.



"No podemos ser objetos de controles adiciones que no estén enmarcados en las normas constitucionales que nos permite a las universidades públicas desarrollar las actividades", insistió.



En respuesta, el Ministerio de Economía afirmó que no obra en desmedro de la autonomía universitaria y "como órgano rector en materia económica exhorta a las autoridades de la Uagrm a coadyugar con la implementación de una política de austeridad que permita su sostenibilidad financiera".