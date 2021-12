Antonio Parada no está en Bolivia; salió de manera irregular, según el Ministerio de Gobierno

Escucha esta nota aquí

Antonio Parada, el principal acusado del caso 'Ítems Fantasmas' en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, no se encuentra en territorio nacional. Así lo expuso el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, según un reporte que fue reflejado por medios estatales.

“Tenemos información extraoficial de que esta persona (Antonio Parada Vaca) ya estaría fuera del país; sin embargo, estamos realizando los allanamientos correspondientes para dar con el paradero de estos sujetos (otros implicados). Pedimos que en el futuro las investigaciones se manejen bajo reserva, para que la Policía pueda hacer su trabajo”, indicó el ministro a los medios de comunicación en Santa Cruz.



El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, también expuso que Tony Parada habría salido del país de manera irregular y que este tiene una orden de aprehensión en su contra.

En las últimas horas las autoridades del Ministerio Público allanaron varios inmuebles para poder capturarlo.

"Hay que comprender la porosidad que tienen nuestras fronteras y que algunas rutas, utilizadas por la delincuencia común, son utilizadas para abandonar de manera irregular el país. Entendemos que este pudiera ser el medio utilizado por el señor Parada, aunque, insisto, todavía no hemos recibido una confirmación de ningún país vecino acerca de su paradero", matizó Aguilera.



Hasta el momento, la única persona arrestada es la hermana de este acusado, María Isabel Parada Vaca, de quien se espera que preste una declaración informativa sobre el paradero de su hermano y otros detalles vinculados al caso, según el fiscal Roger Mariaca.

No obstante, las órdenes de aprehensión pesan sobre 'Tony' Parada y otra contra su hermano Guillermo Parada. No obstante, han sido citados a declarar en calidad de testigos la ex alcaldesa interina Angélica Sosa y personas que fueron parte de su entorno cercano mientras estuvo en la gestión municipal, entre ellos Sandra Velarde y José Negrete.



La información de la salida irregular de Tony Parada se da días después de que las autoridades expusieran que todavía se encontraba en territorio nacional, puesto que no existían registros en la Dirección de Migración acerca de su salida del país.

