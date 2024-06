Anulan licitación para reductores de velocidad tras denuncias de sobreprecio

La controversia estalló este miércoles cuando el concejal Alberto Vaca denunció posibles irregularidades en un proceso de licitación para la adquisición de reductores de velocidad por parte del municipio. Según Vaca, la Alcaldía estaría pagando hasta un 127% más por estos productos en comparación con otros municipios del país.



En una conferencia de prensa, José Carlos Cuellar, secretario de Movilidad Urbana, respondió a las acusaciones y aclaró que "no hay un contrato firmado" y que, por ende, "no existe daño económico al Estado". "Esto es un tema más político", añadió.



Eso sí, Jorge Aspiazu, director de Señalización, explicó que el proceso de licitación ya fue anulado, debido a errores técnicos en el Documento Base de Contratación (DBC). En particular, mencionó que la especificación técnica de los anclajes de los reductores de velocidad no cumplía con los requerimientos establecidos.