Anuncian controles para "recuperar" la Plaza 24 de Septiembre de los ambulantes

A raíz de las denuncias de proliferación de comerciantes ambulantes en la plaza 24 de Septiembre, el director de Espacio Público, Ferddy Urgel, anunció que tomarán el control y pondrán ‘puntos fijos’ para que ninguna actividad comercial pueda asentarse ni en la Plaza 24 de Septiembre, ni en la Manzana 1.





“Ante la noticia y la problemática de espacios públicos, nosotros tenemos un plan operativo para ordenar esto. Si bien en la Plaza 24 de Septiembre no está permitida la venta ambulante, ni negocios sin permiso, pude ver por las redes un carro churrasquero, dejando ver que no hay control y hay un vacío. Más bien quisiera hacer un análisis desde otra óptica. Creo que es un trabajo de marketing para posicionar el food truck. Hemos enviados a nuestros inspectores y este vehículo no volvió a pasar por este lugar”, manifestó.





De acuerdo con Urgel, el próximo domingo no van a permitir asentamientos y, de encontrarlos, van a decomisar los productos. “Hemos hecho el trabajo de concientización, de despeje, pero vemos que a esta gente no se adapta”, señaló. Cerca de 60 inspectores trabajan en el control de los espacios públicos del centro de la ciudad, según Urgel.

En redes sociales es dura la crítica por el asentamiento de comerciantes de alimentos, juguetes y otros productos, en la plaza principal de la capital cruceña.