APAC niega haber recibido pago de Bs 700.000 de la Alcaldía

Áñez aseguró que, a pesar de las declaraciones del secretario municipal de Administración y Finanzas, Mario Centellas, quien afirmó que el pago ya se había realizado, la Asociación aún no ha recibido ningún desembolso.

"Nosotros hemos averiguado inmediatamente, escuchamos eso, llamamos a la Secretaría de Cultura y nos dijeron que ellas tampoco saben nada. Y de Finanzas tampoco tenemos nada de información. Entonces hasta el momento es negativo, no hay el pago", dijo Áñez en entrevista con EL DEBER.

"Lo que estamos pidiendo no es como que nos adelanten para el festival 2024, que debería ser correcto porque estamos haciendo un evento para el 2024 y necesitamos plata para el 2024, pero no es el caso, estamos pidiendo la plata de algo que ya se realizó, un servicio ya entregado . Entonces, si aplicamos lógica económica de compromisos por pagar y compromisos por asumir al festival 2004, por supuesto que corre riesgo”, sostuvo.

​Áñez también informó que APAC tiene conocimiento de que hay otros 60 o 70 eventos culturales que aún no han recibido el pago de la Alcaldía.

“Entiendo que la situación es crítica, que no hay plata, que no están pagando, y eso nos preocupa porque no estamos ante un simple festival cualquiera, estamos ante un festival que es parte de la identidad de Santa Cruz, que es el símbolo de esta tierra, además que es un mecanismo para preservar un patrimonio que es el Archivo Misional de Chiquitos”, agregó.