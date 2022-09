Aparece el acusado del feminicidio de Viviana Ojeda y asegura ser inocente: “Yo me voy a entregar, pero pido garantías porque fui amenazado”

Jaime Copa Mamani (32) apareció desde la clandestinidad en un video en el que dice estar “escondido” y asegura que no victimó a su expareja Viviana Ojeda Vargas (19), pero planea entregarse a la Policía con la condición de que le brinden las garantías necesarias a su familia, puesto que ha sido amenazado de muerte.

“Yo me escondí, pero la Policía está agarrando a otras personas que son inocentes como yo, solo porque me transfirieron dinero por trabajos que he hecho. Yo me voy a entregar a la justicia, pero pido garantías para mi familia porque yo he sido amenazado de muerte en muchas ocasiones por Boris”, dijo el acusado en un video que se difundió en redes sociales.

Según las declaraciones de Copa, Boris L. es el principal sospechoso por la muerte de su exmujer, por lo que pidió a la Policía que lo investiguen. Explicó que este sujeto fue quien lo denunció a él por el delito de falsedad material y fue enviado la cárcel de Palmasola, donde estuvo 20 días.

“Es por esa denuncia que yo tengo arraigo y no puedo salir del país. No es por maltratar a Viviana como algunas personas tergiversan la información. Sin embargo, yo salí de la cárcel porque no había pruebas en mi contra”, señaló.

Describió a su expareja como una persona "agresiva con rasgos suicidas" y dijo que en tres oportunidades fue a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) a denunciarla por violencia familiar.

“Solo en una oportunidad me aceptaron la denuncia, cuando ella intentó atacarme con un cuchillo; en esa ocasión presenté filmaciones de prueba. Las otras veces me rechazaban la denuncia porque no creían que un hombre denuncie a su mujer por agresión”, relató en el video.

Por su parte, la fiscal Karla Barrón confirmó que Viviana tenía prohibido acercarse a Jaime, luego de que fue cautelada el 25 de abril de 2022 y un juez le otorgó medidas sustitutivas a su detención y una orden de alejamiento.

“Una vez se cortó el brazo y la llevé a Prosalud donde le hicieron 20 puntos y otra vez me puso el cuchillo en el pecho, para decirme que si la dejaba la iba a pagar caro”, dijo el acusado.

Viviana Ojeda Vargas (21), con 20 semanas de gestación, estaba desparecida desde el 5 se septiembre. La Policía encontró su cuerpo sin vida hace cuatro días, en la comunidad Sombrerito del municipio de Porongo.





