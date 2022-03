Aparece otro denunciante que afirma que vivió la misma situación de Matamba

Escucha esta nota aquí

"Se repite la historia. A mí me sucedió lo mismo que a Matamba en diciembre y lo subí a mis redes sociales". De esta manera, Alejandro Zapata, jugador de la Selección boliviana de fútbol playa, recordó el episodio que le tocó vivir en el mismo restaurante, 'Brasargent Rodizio & Churrasquería', en el que se habría dado un acto que fue tildado de discriminatorio.

Al artista boliviano Matamba le habían sugerido que se colocara una camisa con mangas para estar en las instalaciones del restaurante.



Zapata sostuvo que cuando visitó el restaurante estaba vestido de solera deportiva, shorts y zapatillas, al igual que tres amigos. No le permitieron el ingreso por cuestiones de higiene. "Ellos suponían que yo no me había bañado por estar con ropa deportiva", manifestó en entrevista con Bolivia TV.

El afectado dijo no sentó una denuncia por falta de tiempo, pero sí subió su testimonio a las redes sociales, donde explicó en un video toda la situación que vivió en ese entonces.

"Yo estaba con ropa cómoda y al querer entrar no nos permitieron el ingreso. No dije nada y nos salimos a otro restaurante donde comimos tranquilos, pero hice el video y lo subí a mis redes mostrando mi forma de pensar", señaló el afectado, quien sostuvo que en el lugar había otra persona con una vestimenta similar.

Tanto la situación de Zapata como la de Matamba generaron controversia y debate en redes sociales, ya que surgieron voces a favor y en contra de los denunciantes, así como quienes pidieron respeto por las políticas de la empresa privada.

El detalle de Alejandro Zapata:

Zapata sostuvo que vivió un momento incómodo y que los trabajadores del lugar argumentaron que todo se debía a políticas de la empresa, tema que es defendido por algunos internautas que criticaron al deportista.

"A diferencia de Matamba, que él estaba sentado, a mí no me dejaron entrar", recordó el deportista, a tiempo de exponer que también recibió críticas por contar lo sucedido. "Yo no estoy en contra del restaurante, pero sí de las maas acciones de algunas personas", complementó.

Este fue el episodio que se dio en diciembre:

Si bien esto fue sacado a relucir recientemente, el altercado de la empresa con Matamba da vuelta a la página y esta pidió disculpas al cantante. La propietaria, Ruthy Paniagua, sostuvo que se hizo una sugerencia tomando en cuenta los protocolos que se manejan internamente como firma privada, a tiempo de exponer que Matamba es cliente asiduo del lugar.

¿Qué dice la Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación?

Según la Ley, queda prohibida toda restricción de ingreso y colocado de carteles con este propósito, a locales o establecimientos de atención, servicio o entretenimiento abiertos al público, bajo sanción de clausura por tres días en la primera vez, de treinta días en la segunda y de forma definitiva en la tercera. Salvando aquellas prohibiciones previstas por ley que protejan derechos o para las actividades que no estén dirigidas al público en general por su contenido.

"Se declara la obligatoriedad de exhibir carteles en el ingreso a los establecimientos públicos y privados de atención, servicio o entretenimiento abiertos al público, en forma visible el siguiente texto: 'Todas las personas son iguales ante la Ley'. En caso de restringirse ilegalmente el acceso a locales públicos, podrá presentar su denuncia ante los gobiernos autónomos municipales", establece la norma.

Este mismo reglamento aplica en todo el territorio nacional y las personas afectadas pueden realizar su denuncia en caso de haber sido víctima de racismo y discriminación.

Lea también Santa Cruz Restaurante denunciado por Matamba debe pagar una multa de más de Bs 23.000 La empresa tiene un plazo de 10 días para pagar la sanción de 10.000 UFVs, multa dispuesta por el Viceministerio de Defensa al Consumidor