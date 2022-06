Aparecen más afectados por cobros irregulares en los cementerios y se adhieren a la denuncia

Escucha esta nota aquí

Una decena de nuevas víctimas llegaron este lunes hasta la oficina del concejal Manuel Saavedra para compartir las pruebas en contra de funcionarios municipales y adherirse a la denuncia por cobros irregulares en los cementerios, presentada la semana pasada en contra del abogado expuesto en los videos, Hugo Samuel Atristain.

Los delitos por los que se acusó al abogado son: asociación delictuosa, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, defraudación con pretexto de remuneración a funcionarios públicos, uso indebido de bienes y servicios públicos, entre otros.

Los ciudadanos mostraron supuestas pruebas de recaudaciones con montos entre 300 y 7.500 dólares, como el caso de la señora Blanca Padilla, que tiene a sus padres enterrados en el cementerio La Cuchilla y cuenta que fue extorsionada por 1.500 dólares.

“Tengo un mausoleo que construí y ahora ellos me dicen que tengo plazo hasta fin de mes para pagar $us 1.500, si no me lo van a revertir. Es un funcionario que trabaja ahí que se llama Óscar Barba, él me dijo que tengo que darle 7.500 dólares para que no me lo reviertan”, acusó.

Del mismo modo, Mery Durán que tiene parientes en La Colorada, denunció que pagó 500 dólares para evitar que le reviertan sus espacios en el camposanto. “Es mucha plata, casi me da un infarto, porque ahí tengo los huesitos de mi padre y de mi madre. Quiero que los papeles salgan y no esté con esa pena, por eso me sumo a la denuncia”, reveló Padilla.

Propuestas

Descentralizar la atención administrativa en los cementerios y dar una pausa a las intervenciones de espacios hasta que se regularice el funcionamiento son las dos propuestas que el concejal presentará este jueves al pleno del Concejo Municipal.

Para el legislador, esta propuesta podría combatir la corrupción que puso en evidencia dentro de la Dirección Municipal de Cementerios, ya que no habría una sola administración para los 24 cementerios municipales que tiene la capital cruceña.

“No puede ser que todo esté centralizado, tenemos 24 cementerios municipales en diferentes zonas de la ciudad, algunos en zonas alejadas y no puede ser que las personas tengan que venir hasta el centro. Si tanto se llena la boca esta gestión de hablar de descentralización, vamos a pedir que cada cementerio tenga una administración propia donde se puedan solucionar todos los problemas”, señaló.

Además, solicitará que se otorgue una pausa en la intervención de los espacios dentro de los cementerios hasta que “se ponga la casa en orden”, lo cual también permitiría que las personas realicen sus trámites con más calma.

Finalmente, consultado sobre la renuncia de la directora de Cementerios, Cindy Camacho, dijo que “es lo mínimo que podía hacer" y que más allá de las renuncias “se tiene que investigar, la justicia debe esclarecer el caso y los responsables tienen que responder para que esto no vuelva a repetirse”.