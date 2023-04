Aprehenden a uno de los atracadores que sustrajeron Bs 85.000 de una metalúrgica

El joven que recogió el dinero de una de las oficinas centrales y llegó hasta la metalúrgica, indicó en su momento que no se percató que era perseguido por los antisociales. "A mí me siguieron y me encañonaron al entrar, todos pensaban que eran amigos míos que me estaban haciendo una broma. Mi tío estaba sentado y no les dio importancia hasta que uno le pregunta por el dinero y mi tío les responde:' ¿Cuál dinero?' y el tipo lo patea", relata Paul R.