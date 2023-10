Aprehenden al exasesor legal de la Uagrm, denunciado por una funcionaria por acoso sexual

El cargo del exasesor fue ocupado por Eduardo Rivera, quien funge en el despacho hasta la fecha, en tanto que Saldías pidió vacaciones para asumir su defensa.



La funcionaria, en entrevista con EL DEBER, relató que trabaja más de siete años en la unidad jurídica, y que el acoso sexual y chantaje por parte de Jaime venían ocurriendo desde hace casi dos años.



“Pido justicia; de verdad (espero) que este hecho no quede impune ya que no he sido la única víctima, mis colegas tienen miedo de denunciar. Ese hombre me hizo mucho daño; me ha llegado a manosear muchas veces, hasta romper mi ropa interior”, relató la mujer.



Ella pidió a las autoridades estar atentas a la resolución de la audiencia de medidas cautelares, ya que el juez Rodrigo Buhezo estará a cargo de la misma, y según denuncia la mujer, este es amigo del ahora aprehendido.



Andrés Ritter, abogado de la víctima, exhortó a la juez que el acusado sea detenido preventivamente, ya que, dijo, existen diferentes pruebas, como el informe social, el sicológico; la declaración de testigos y la entrevista en la cámara Gesell.