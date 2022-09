Aprehenden al hombre que mató a pedradas a un perrito en la zona norte de la ciudad

“Ayer por la tarde me quitaron mi compañero de vida de la manera más cruel posible. Lo alejaron de nuestras vidas con un odio que él no merecía. Queremos encontrar a la persona responsable de esto. Por favor ayúdennos a compartir esto para que no le vuelva a suceder a alguien más”, dice parte de la denuncia publicada.

Los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Los Tusequis revisaron las imágenes y lograron dar con la captura del responsable, quien fue puesto ante el Ministerio Público este miércoles.

En su declaración informativa el sindicado aceptó que cometió el delito, pero se excusó al decir que estaba bajo influencias del alcohol. Además, aseguró estar arrepentido de atacar al can.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Richard Almanza Patiño, indicó que el aprehendido será puesto ante un juez cautelar este jueves. Explicó se expone a ser sancionado con dos a cinco años de cárcel.

