Aprenden a dos peruanos y a un boliviano por intentar acabar con la vida de una mujer en Yapacaní

La mujer sentó la denuncia en la Policía y tras casi una semana de estar al borde de la muerte, los sujetos implicados en el atentado fueron capturados y trasladados a celdas policiales. "Yo voy todos los días al gimnasio a las cinco de la mañana, ese día se me cruzó una movilidad, se bajaron dos tipos encapuchados, me apuntaron con un arma y dispararon, pero no sé por qué las balas no salieron. Gracias a Dios la puedo contar, pero desde ese día cambió mi vida”, contó la víctima.