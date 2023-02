Aprueban la licencia ambiental para construir el puente Urubó Village

“ El puente no pertenece a ninguna empresa ni a ninguna autoridad; este puente será así del pueblo de Santa Cruz y por esto nos sentimos tremendamente orgullosos”, manifestó Roda. Además llamó a las autoridades municipales y departamentales a trabajar unidas por el desarrollo de Santa Cruz.

“Cuando uno hace cuentas, en horas productivas, al valor del sueldo básico en Bolivia, se convierte en $us 546 mil anuales, que nuestra gente deja de producir por estar sentada en un transporte ineficiente”, reflexionó Aguilera e indicó que el nuevo puente ahorrará tiempo y dinero a los cruceños.

“Es un problema serio el tránsito de la ciudad. Para ordenar el tránsito, tenés que tener una ciudad construida, si no tenés infraestructura, si no le das condiciones, no podés decir: ‘voy a solucionar el tránsito de la ciudad’”, manifestó el alcalde Fernández.