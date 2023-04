“Aquí está mi héroe, si no fuera por él no hubiera hallado a mi hijo”: ‘Ceus’, el perro que encontró a su amo y fue a pedir ayuda

La emotiva historia de Ceus es un claro ejemplo del vínculo tan fuerte que llegan a establecer los canes con sus amos. El perro, cuyo dueño llevaba desaparecido cinco días en Pailón , no solo empezó a ladrar desesperado al cuarto día, sino que salió a buscarlo.

“Aquí está mi héroe, si no fuera por él no hubiera encontrado a mi hijo”, le dice Guadalupe Ramos a EL DEBER.

Alcibiades Paz, padre del joven, cuenta que el viernes, quinto día de la desaparición, la búsqueda nuevamente comenzó a primeras horas de la jornada, pero esta vez Ceus salió con ellos. Antes de abandonar la casa, el can olfateó la ropa de su amo.

Alcibiades prosigue: "Ceus salió desesperado a buscarme, le puse la correa y de inmediato me jaló con fuerza para que le siga. Cuando llegamos al lugar con mis amigos, encontramos a mi hijo. No me imaginé encontrarlo de esa manera".