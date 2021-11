Arce agradece el apoyo de transportistas y criticó la gestión de Áñez por mal manejo de la crisis sanitaria

Escucha esta nota aquí

En medio de gritos de "Lucho no está solo, carajo"​, el presidente Luis Arce llegó la mañana de este viernes a las instalaciones de la Federación de Transportistas 16 de Noviembre, para participar de los actos de festejo por los 67 años de su creación.

Su ingreso a la sede de los transportistas se hizo en medio de música interpretada por un conjunto que amenizaba el acto. En su discurso, el presidente Arce agradeció a los transportistas por el apoyo que recibió durante la campaña electoral y en el ejercicio de la presidencia. Asimismo, criticó a la gestión de Jeanine Áñez por el mal manejo de la crisis sanitaria, encapsulando a las ciudades.

El mandatario azuzó a los opositores por la falta de compromiso con la reactivación económica que requiere el país. "Desde niños, desde jóvenes sabemos lo que es ganar un boliviano. Los comprendemos. Solo los que nacieron en cuna de oro no saben que un día no trabajado es una familia sin el pan del día", manifestó en apoyo a los transportistas que no pudieron trabajar por la pandemia y volvieron a perjudicarse por el paro sectorial.

Arce cuestionó a la "derecha porque no le importa la economía de los bolivianos" y resaltó los programas económicos que impulsó su Gobierno.

Sobre el paro multisectorial, dijo que la medida fue un intento por frenar la recuperación económica que se vive en el país. "Hay intereses nacionales y extranjeros de que se pare la economía nacional", advirtió el mandatario. Y auguró que "vamos a volver a ocupar los primeros puestos de la economía de la región".

El acto de conmemoración contó con la presencia de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada y el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, además del ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández.



El ministro Montaño comprometió diversas ayudas para el sector además de una fuerte inversión para el mejoramiento de las carreteras en el departamento.

La agenda de Arce para este viernes incluye un desplazamiento hasta Puerto Suárez donde visitará las instalaciones de la Empresa Siderúrgica Mutún y cerrará la jornada con el agasajo a Warnes por su aniversario municipal.



Lea también ECONOMÍA 120 tráilers trasladan estructura para la planta siderúrgica de Mutún Desde la administración de la ESM se espera que la construcción del complejo se ejecute con rapidez para el desarrollo de la región

​

Lea también ECONOMÍA El PGE 2022 proyecta una inversión pública de $us 5.015 millones y un crecimiento del 5,1% en el PIB Para el próximo año, el Ministerio de Economía prevé un déficit fiscal del 8%, menor al registrado en 2021 y una inflación del 3,4%