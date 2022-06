Arce pide justicia para el niño víctima de violación en Yapacaní y le dice a la familia que no está sola

Escucha esta nota aquí

“Dolor e indignación, no hay manera de describir el sentimiento que nos embarga por lo sucedido con el pequeño, víctima de violación en Yapacaní, pero no basta con repudiar este tipo de hechos, impulsamos soluciones estructurales para que no vuelvan a repetirse”, manifestó el presidente Luis Arce a través de su cuenta de Twitter, cuatro días después de que el caso fuera dado a conocer en los medios de comunicación.

En un segundo trino, Arce expresó: “Todo el peso de la ley debe caer contra los responsables y cómplices del hecho. La familia no está sola, a través de los ministerios de Presidencia y Salud hacemos seguimiento a la salud del niño que, lastimosamente, está muy delicado; así como el seguimiento al proceso judicial”.

El niño de 11 años de edad, que está internado en el Hospital de Niños, se encuentra en estado de coma y con pronóstico reservado, desde este viernes por la mañana.

"Ha tenido un deterioro neurológico, está intubado y recibiendo la medicación correspondiente", manifestó el secretario Departamental de Salud, Fernando Pacheco, en declaraciones vertidas este viernes.

Lea también Santa Cruz Niño víctima de violación en Yapacaní está en estado de coma La Gobernación confirmó que el menor de edad presentó complicaciones en todo el sistema neurológico. El paciente se encuentra en terapia, intubado y recibiendo múltiples medicaciones