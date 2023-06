Arce sostiene que en Santa Cruz hay "matonaje" porque "no hay proyecto de departamento para discutir"

“Han sido momentos difíciles que pasamos y que seguimos pasando, hermanas, hermanos, porque hay abuso, porque hay matonaje aquí, en Santa Cruz; no quieren discutir políticamente y se van a las manos, se van a las agresiones y eso revela, simplemente, que no hay ideas para discutir, que no hay principios que discutir, no hay valores para discutir, no hay proyecto de departamento para discutir, no hay horizonte para el departamento para discutir. Y se van a las manos. Nosotros repudiamos totalmente esas actitudes. Hay que discutir, que tengan la valentía, que tengan el coraje de sentarse en una mesa y discutir quién tiene la mejor idea para construir nuestro departamento de Santa Cruz”, expresó Arze durante su discurso de este viernes.