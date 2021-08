Arde una rústica vivienda en Ascensión de Guarayos y deja a dos familias sin techo

Escucha esta nota aquí

Por Désther Ágreda

El siniestro ocurrió al promediar las 20:00 de la noche del sábado 31 de agosto, en la casa donde vivían las hermanas Nelda, con sus 5 hijos y Elena Soliz, con 4, ubicada en el barrio La Misión, a tres cuadras de Radio La Misión, zona circunvalación.



"No sabemos exactamente de donde se originó el fuego, aunque lo más seguro es que sea de una vela que estaba encendida, puesto que nosotros no tenemos energía eléctrica", dijo Nelda Soliz.



Mencionó que en el momento del incendio, los mayores no se encontraban en la casa, solo los niños jugando en la calle, por lo que no se pudo salvar nada. Algunos vecinos voluntarios atinaron a evitar a que el fuego no se propague a las casas vecinas.



"Nos quedamos solo con lo del cuerpo", dijo la afligida mujer, quien solicitó ayuda a personas de buen corazón, consistente en ropa para niños, cama, servicios y útiles escolares.