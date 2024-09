Ardió una casa en Ascensión de Guarayos, 4 estudiantes y su mamá quedan solo con lo del cuerpo

Cómo si el sufrimiento por la densa humareda, que azota la zona, hace un mes, no bastara, a una humilde familia le llegó otro infortunio, la noche última, su vivienda fue consumida por el fuego, en cuestión de minutos.



Se trata de la vivienda de doña Yesmery Cesarí, quién vivía con sus 4 hijos menores, en el barrio La Misión, esquina circunvalación, en Ascensión de Guarayos.



La afectada contó a EL DEBER en Ascensión, que durante el siniestro la vivienda, de material rústico, se encontraba sin gente, puesto que ella y sus hijos estaban en casa de un familiar.



"Hasta que nos avisaron y llegamos, ya no había nada, solo los horcones humeando; se quemó todo, incluyendo los útiles escolares de mis hijos", dijo entre llanto la afectada.



La afectada pidió ayuda a la población consistente en ropa y cama, pero en particular útiles escolares para que sus hijos puedan continuar estudios.