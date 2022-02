Arquitecto que hizo el avalúo del vertedero salió de la cárcel con medidas sustitutivas

Escucha esta nota aquí

El arquitecto Roberto Antonio Moreno Sanjinés logró salir de la cárcel de Palmasola este lunes con medidas sustitutivas, luego de una audiencia de acción de libertad donde los vocales fallaron a su favor. El perito realizó el avalúo de los terrenos adquiridos supuestamente con sobreprecio por la Alcaldía cruceña para la construcción del nuevo vertedero municipal.

El 9 de febrero, el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción, a cargo de la juez Albania Caballero, determinó enviar por 60 días a Palmasola al sindicado al considerar que existirían los riesgos procesales de fuga y obstaculización al proceso.

Sin embargo, el Ministerio Público utilizó su recurso de apelación en lo que se refiere al plazo de la detención preventiva para que sean 180 días en vez de los 60 días dispuestos por el juez. Además, el abogado del perito Wilson Vílchez, también apeló a la decisión del juez, pues pedía que su cliente se defiende en libertad.

Es así que esta jornada de lunes se llevó la audiencia de apelación de Roberto Antonio Moreno y un vocal decidió otorgarle medidas sustitutivas, con lo cual logró salir de la cárcel bajo algunas restricciones.

“El vocal determinó una fianza de 40 mil bolivianos, detención domiciliaria, que se presente cada viernes ante el Ministerio Público y otros elementos menos gravosos”, comentó Vílchez.

El fiscal Alberto Zeballos imputó al perito por el delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Al salir de la audiencia, Zeballos evitó dar declaraciones con los medios de prensa.

Según la denuncia de la Alcaldía cruceña y las investigaciones de la Fiscalía, la compra del terreno de 200 hectáreas tuvo un sobreprecio de 8 millones de dólares. Con la aprehensión se Roberto Antonio Moreno se busca saber si ese dinero benefició los exfuncionarios de la Alcaldía que están imputados o a las personas que vendieron el lugar.

“El precio catastral de los predios es de Bs 261.000, esto no lo digo yo, lo dice la Contraloría. Sin embargo, este negocio irregular se consolida por el precio de $us 10 millones. Es decir, se lo realiza sobre el precio comercial y no sobre el precio catastral”, indicó la directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza, sobre el caso en días pasados.

