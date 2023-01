Arranca el registro escolar y el desayuno abarcará hasta secundaria

La autoridad aclaró que el carnet de vacuna contra el coronavirus no es imprescindible para el registro escolar, pero se recomienda la inmunización de la población estudiantil.

“Para la inscripción, se debe presentar el carnet (del esquema) de vacunación de nuestros niños y niñas en los primeros grados de escolaridad. No así el carnet de vacuna contra el covid, pues no es imprescindible, pero sí es recomendable”, sostuvo Pary.

“Como Ministerio de Educación recomendamos seguir asistiendo a los puntos de vacunación para contrarrestar los efectos de la sexta ola. Es importante que, com o padres de familia, cuidemos la salud de nuestros hijos”, manifestó la autoridad educativa.

También adelantó que las empresas adjudicadas para la refacción de establecimientos educativos ya iniciaron los arreglos en las unidades del municipio capitalino, luego continuarán en horarios que los estudiantes no estén en clases. Indicó, que también hay contratos permanentes para mantener en buen estado los establecimientos.

El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, señaló que la resolución 001/2023 establece ajustes en la planificación de los profesores que apuntan a aliviar la carga de trabajo, toda vez que ya no deberán elabora r el Plan Operativo Anual (POA) ni el Plan Anual Trimestral (PAT).

Sin embargo, el magisterio ha expresado su rechazo a la malla curricular porque no ha tenido suficiente consenso. El representante de los maestros urbanos, Osmar Cabrera, manifestó que no se oponen a la enseñanza de una lengua extranjera, pero observan que esto no viene acompañado de un incremento de la carga horaria, que es el tiempo en el cual se desarrollan los contenidos.